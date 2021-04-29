Lise sınavları iptal mi? Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf lise sınavları ertelendi mi?

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.''