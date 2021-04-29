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    • 29.04.2021 16:37
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    ? Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf ?

    ? Liselerde sınavların ne zaman yapılacağı ve ertelenip ertelenmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf ? Liselerde sınavların iptal olup olmadığı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor.

    takvim.com.tr
    Lise sınavları iptal mi? Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf lise sınavları ertelendi mi?

    Lise sınavları iptal mi? Lise öğrencileri ve velileri lise sınavları ertelendi mi sorusuna cevap arıyor. Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf lise sınavlarının ertelenip ertelenmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Liselere giden milyonlarca öğrenci için sınav tarihi verilmişti. Ancak tam kapanmayla birlikte sınav tarihleri için yeni açıklama geldi.

    LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Bakan Selçuk, sınavlara dair detayları paylaştı. Selçuk, ''Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

    Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

    Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.''

        Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin merak ettiği karne bilgisini de paylaştı. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Yüz yüze karne vermeyi istediklerini belirten Selçuk, ''Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.'' dedi.
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        Haberler Güncel Lise sınavları iptal mi? Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf lise sınavları ertelendi mi?