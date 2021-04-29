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    • 29.04.2021 16:39
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    SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Egzoz gazı emisyon ölçümleri ertelendi

    Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz gazı emisyon ölçümünün kısıtlama tedbirleri nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Bakan Kurum, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.

    Araç sahipleri dikkat! Kısıtlama nedeniyle ertelendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabileceğini bildirdi.

    Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." ifadesini kullandı.

    Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin Bakan Kurum imzalı genelgeyi valiliklere gönderdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Egzoz gazı emisyon ölçümleri ertelendi