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    • 29.04.2021 16:22
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    30 Nisan ? kaçta kapanacak?

    30 Nisan kapalı mı? kaçta kapanacak? Bankaların açılış kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. 30 Nisan günü sokağa çıkma yasağı kapsamında bankalara gitmeyi düşünen vatandaşlar bunun mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, ?

    takvim.com.tr
    30 Nisan bankalar açık mı? Bankalar yarın kaçta açılacak kaçta kapanacak?

    30 Nisan bankalar açık mı kapalı mı? Bankalar yarın kaçta açılacak kaçta kapanacak? Bankaların kaçta açılacağı ve kaçta kapanacağı bankalara gidecek vatandaşların merak ettiği bir konu oldu. 30 Nisan'da yasak olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. İşte banka çalışma saatleri hakkında merak edilen bilgiler!

    BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

    29 Nisan-17 Mayıs tarihinde uygulanan tam kapanma döneminde bankaların akıbeti belli oldu.

    Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile paylaşıldı.

    Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da bulunuyor.

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

    Bankalar 10.00-16.00 saatlerinde sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

        BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatlerine yönelik açıklama geldi.

        Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

        Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

        Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."
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