30 Nisan bankalar açık mı? Bankalar yarın kaçta açılacak kaçta kapanacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatlerinde sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.