30 Nisan bankalar açık mı? Bankalar yarın kaçta açılacak kaçta kapanacak?

30 Nisan bankalar açık mı kapalı mı? Bankalar yarın kaçta açılacak kaçta kapanacak? Bankaların kaçta açılacağı ve kaçta kapanacağı bankalara gidecek vatandaşların merak ettiği bir konu oldu. 30 Nisan'da yasak olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. İşte banka çalışma saatleri hakkında merak edilen bilgiler!
BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
29 Nisan-17 Mayıs tarihinde uygulanan tam kapanma döneminde bankaların akıbeti belli oldu.
Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile paylaşıldı.
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.
Bankalar 10.00-16.00 saatlerinde sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.