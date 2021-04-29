Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.04.2021 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2021 09:05
    ABONE OL

    ’in CEO’su öğrencileri bile dolandırmış!

    ’de ilk batan kripto para borsası ’in CEO’su tutuklandı. Çolpan’ın izleyici olarak katıldığı bir üniversite panelinde kendini sponsor gibi tanıttığı ortaya çıktı. Öğrencilere kripto parayı ballandıra ballandıra anlattığı tespit edilen Çolpan’ın onları da dolandırdığı belirlendi.

    Sabah

    İlk batan kripto para borsası Sistemkoin'in tutuklanan CEO'su Tolgahan Çolpan'ın 'kripto varlık alacağım' diyerek vatandaştan topladığı paraları sanal çiftlik kurucusu Baha İlmen'e aktardığı ortaya çıkmıştı.

    Binlerce yatırımcıyı mağdur eden Çolpan'ın, 2018'de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen panele izleyici olarak katılıp, soru sorma bahanesiyle çıktığı kürsüde kendini tanıtarak öğrencilere kripto parayı anlattığı belirlendi. Fotoğraf çektirerek kendisini panelin sponsoru gibi tanıtan Çolpan, kendisine soru soran sekiz öğrenciye de kartını verip, daha sonra işe aldı.

    Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından 25 Nisan 2018 yılında "Tüm Yönleriyle Dijital Para" konulu bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel'in yaptığı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan (İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Süleyman Kaya (Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Baysan'ın (İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi) konuşmacı olarak katıldığı panele öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

        KÜRSÜYE ÇIKTI KRİPTO PARAYI ANLATTI
        Panelin soru cevap kısmında ilginç bir gelişme yaşandı. İddiaya göre programa katılan Sistemkoin'in CEO'su Tolgahan Çolpan, soru cevap kısmında söz aldı. Soru sormayı bırakıp kürsüye çıkmak isteyen Çolpan'ın isteğini programın moderatörü Alparslan Şerel kabul etti. Kürsüye çıkan Çolpan, soru sormayı bırakıp kendini tanıtarak öğrencilere kripto parayı anlattı.

        AKTİF ÖĞRENCİLERİ SEÇTİ
        Öğrencilerden soru da alan Tolgahan Çolpan, şirketinin personel listesini de programda soru soran, kripto para ile ilgilenen öğrencilerden seçti. Çolpan daha sonra 8 kişiyi işe aldı.

        Tolgahan Çolpan'ın kurduğu tek kişilik anonim şirket üzerinden başlattığı kripto para borsa uygulamasını Ticaret Odası'ndan sicil kaydı alarak notere onaylattığı şirketi 50 bin TL sermaye taahhüdü ile kurduğu halde sadece 12.500 TL'si bankada bloke ettirdiği belirlendi. Öte yandan adres olarak gösterilen büroda çalışan olmadığı sadece avukatlık tabelası olduğu ortaya çıktı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sistemkoin’in CEO’su öğrencileri bile dolandırmış!
        Haberler Güncel Sistemkoin’in CEO’su Tolgahan Çolpan öğrencileri bile dolandırmış!