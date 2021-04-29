Biontech aşı randevuları iptal mi? Biontech 2. doz kaç ay sonra yaptırılır?

Biontech aşı randevuları iptal mi? Biontecgh 2. doz aşı kaç ay sonra yaptırılır? Biontech aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. İlk doz aşıyı olan vatandaşlar için ikinci doz tarihlerinde değişiklik yapıldı. İşte nedeni!
BİONTECH AŞI RANDEVULARI İPTAL Mİ?
Aşı randevusu olan vatandaşlara şu şekilde mesajlar gidiyor:
Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 BionTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısının nasıl uygulanacağını yayımladığı kılavuzda, ikinci doz uygulamasının birinciden 4 hafta sonra yapılacağını belirtmişti.
2. AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılara erteleme olacağını duyurdu. BioNtech aşılarında ikinci doz aşı takviminin değiştiğini söyleyen Bakan Koca, "Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak.
Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.