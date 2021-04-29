Biontech aşı randevuları iptal mi? Biontech 2. doz kaç ay sonra yaptırılır?

2. AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılara erteleme olacağını duyurdu. BioNtech aşılarında ikinci doz aşı takviminin değiştiğini söyleyen Bakan Koca, "Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak.

Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.