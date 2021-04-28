Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye'de 29 Nisan'dan başlayarak 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma uygulanmasına karar verildi. Birçok iş kolunun faaliyetlerine ara vermesine karar verilirken temel gereksinimlerin karşılanması için kısıtlamadan muaf tutulan iş kolları da belirlendi. Peki, Tam kapanmada İŞKUR açık mı? İŞKUR çalışma saatlerini araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar!
TAM KAPANMADA İŞKUR AÇIK MI?
Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliği'ne gönderilen genelge kapsamında Türkiye genelinde tam kapanma yoluna gidildi. Yayınlanan genelgenin ardından bazı kurum ve kuruluşların tam kapanma sürecinde açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden iş arayan, kayıt yaptırmak isteyen, kurs ve programlara katılmak isteyenler, işsizlik sigortasına başvuruda bulunmak isteyenler ve işsizlik maaşı için bilgi almak isteyen kişiler tam kapanmada İŞKUR'un açık olup olmadığıyla ilgili internetten aratmalara başladı.
Alınan habere göre İŞKUR'un tam kapanmada açık olup olmayacağı ve çalışıp çalışmayacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.
İŞKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)'un çalışma saatleri normal günlerde 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri olurken tam kapanma da bu saatlerin kaç olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.