Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 2020 yılının mart ayından beri yaklaşık 46 milyon Kovid-19 testi yapıldığını, 4 milyon 700 bin vatandaşın bu hastalıkla karşılaştığını, 39 bin 57 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecine girileceğini belirten Güneş, "Bu kapanmalar, hastalığın yayılma hızını azaltmakta son derece önemli. Çünkü biz bunlara uymazsak, bugün 60 bin olan günlük vaka sayısı, 100 binlere ulaştığında artık hastanelerde ne yatacak yer bulabiliriz ne de yoğun bakımlarda yer bulabiliriz." diye konuştu.

Bu hastalıkla mücadele edebilmenin diğer yöntemlerinin de aşılanma ve antiviral tedavi olduğunun altını çizen Güneş, Türkiye'de 22 milyon doz aşı uygulaması yapıldığını kaydetti.

Güneş, "Türkiye'yi hep eleştiriyorlar ama Türkiye aşı yapmada dünyada yedinci sırada. Kendi aşısını üretmemiş olduğu halde çok önemli yerlerde yer alıyor. Hastalığı yenmek istiyorsak, elimizdeki tek çare aşı olmak. Bu kapanmalarla beraber aşılamayı da artırabilirsek çok önemli mesafe katedeceğiz." dedi.