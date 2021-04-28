Tam kapanma ne zaman? Ramazanda tam kapanma nedir, nasıl olur? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tam kapanma kararının alındığını açıklayınca gündemde milyonlarca vatandaş merakla anlamını merak eder ve araştırır oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve konuya dair İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine genelge gönderdi. Peki ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler...
TAM KAPANMA NEDİR, NASIL OLUR?
Kapanma, özellikle COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hükümetlerin başvurmasıyla tanınan ve riskli durumlarda kişilerin yerlerinde kalmalarını salık veren bir kısıtlama politikasıdır. Kapanmanın amacı bölgeyi dış tehditlerden korumaktır. Çoğu uygulamada sokağa çıkma yasağını içerir.
26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI!
Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir. Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son
günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir