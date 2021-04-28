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    ne demek? ülkemizde ilk kez görüldü! Fahrettin Koca'dan açıklama…

    Gündemde binlerce kişi ne demek? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Tüm dünya gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele sürerken yeni mutasyonlar da söz konusu oluyor. ülkemizde ilk kez görüldü ve tedirginlikerin yanı sıra detayları da merak konusu oldu. Hindistan mutasyonu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Peki Hindistan varyantı üzerinde aşı etkili mi? Konuyla ilgili BioNTech CEO’su Uğur Şahin de önemli bilgilendirmeler yaptı. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Hindistan varyantı ne demek?

    Hindistan varyantı ne demek? Hindistan mutasyonu nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Hindistan'da yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıkması ve bunun diğer varyantlardan daha tehlikeli olduğunun öğrenilmesinin ardından ülkemizde 5 kişide Hindistan varyantı görüldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü. Hindistan mutasyonu ile ilgili hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hem de BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den önemli açıklamlar geldi. İşte detaylar…

    HİNDİSTAN VARYANTI NEDİR?

    Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Hindistan varyantı ile ilgili şunları söyledi;

    Hindistan'daki varyant iki mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan bir tanesi Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı. Bu nedenle, bunun da (hücre içinde) daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlanabildiği düşünülüyor. Spike proteindeki bahsettiğim mutasyondan dolayı, ilk çıkan virüs formuna göre hücreye daha sıkı bağlandığı için, daha çok virüs insan hücresine girebiliyor, hücreye giren virüs daha hızlı bölünebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyon riskini de artırıyor. Hindistan'da bulunan iki mutasyonlu 'double mutant' dediğimiz bu varyantın, Hindistan'ın özellikle çok fazla Korona vakası bulunan bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunduğu tespit edildi. Buradaki vaka artışlarının nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor."

    BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR GELDİ!

    Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür.

    İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında.

    Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam, bir seferberlik haliyle mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramı'nı huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim.

        UĞUR ŞAHİN'DEN HİNDİSTAN MUTASYONU AÇIKLAMASI

        Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, firmasının Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğuna olan güvenini dile getirdi.

        Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        'Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendime güveniyorum.'

        Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

        Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrası ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.
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