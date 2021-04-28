Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) İdlib'deki yardım faaliyetlerini yerinde incelediğini bildirdi.

İdliblilerin zor şartlar altında bulunduğunu aktaran Erbaş, "Üç buçuk milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz TDV olarak, devletimiz olarak, başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İdlib'de milyonlarca insanın toz ve toprak içinde yaşadığına dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti: "İki yıl önce Bangladeş'te Myanmar'daki zulümden sürülerek adeta ülkelerinden, evinden, barkından edilen bir milyon Arakanlı Müslümanın çadırlarını ziyaret ettiğimizde de aynı üzüntüyü yaşadık. 21. asırda dünyanın farklı yerlerinde ve dünyanın gözü önünde bu tür zulümler işleniyor. Açlık var, yoksulluk var, ölüm var, katliam var. Bunları görünce insanın üzülmemesi mümkün değil. Bir Müslüman olarak bunları görüp de acaba bir tarafından nasıl tutabilirim, nasıl bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilirim düşüncesi içerisine girmezsek imanımızı, inancımızı sorgulamamız lazım diye düşünüyorum."