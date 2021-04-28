Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2021 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 14:29
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs görüşmelerinde Genel Sekreteri 'le bir araya geldi

    'deki 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferansa katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreteri ile bir araya geldi.

    DHA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

    (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler , ve 'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans 'nin kentinde sürüyor. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki ikinci gün temasları kapsamında ile bir araya geldi.

    TOPLANTIYA KATILANLAR
    i Guterres, düzenlenen konferans öncesi 'ne giriş yapan ülke temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Guterres'in başkanlığında ilk toplantı başladı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı , Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ve Yunanistan Dışişleri Bakanı katılıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    BioNTech aşısı Hindistan mutasyonuna karşı etkili mi?
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi