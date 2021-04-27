İletişim Danışmanı-Yazar Serli Seta Nişanyan, Gayrimenkul Danışmanı Aras Krisep ve Aktivist Arpine Çizmeciyan A Haber canlı yayınından sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi.

TÜRKİYE ERMENİLERİ: ABD BÜYÜMEMİZİ GÜÇLENMEMİZİ İSTEMİYOR

1915 olayları için "Gerek benim için gerek cematim için tasvip edilir görüntüler değil" diyen Krisep, "ABD büyümemizi güçlenmemizi istemiyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın soykırım iddialarına da değinen Aras Krisep, "Ermenilere ait toplu bir mezar bulamadık. ABD başta olmak üzere dış güçlerin iddiaları gerçekçi değil. Sayın Başkanımız 'hodri meydan' dedi. ABD büyümemizi güçlenmemizi istemiyor. Gerek ordu gerek ülke bakımından tartışılmayacak bir güce sahibiz. ABD ne yapıyor; kötüleme peşinde! 'Ermeni soykırımı' diyerek bunu kullanmaya çalışıyor. Böyle bir soykırım olsa burada ne işimiz var. Buna inansam buraya çıkmam. Türkiye genelinde cemaatimi 130 bine yakın. Patrikhanemiz hizmet veriyor, 7/24 açık. Soykrıımın arkasına gizlenmiş çeteler, içlerinde HDP denen bir parti. HDP terör örgütünün sözcüsü. Siyasi ayağı değil yaptıkları siyaset değil. Yaptıklarını eleştiriyorum." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BİZİM VATANIMIZ"

A Haber'de Biden ve HDP'ye tepki gösteren Aktivist Arpine Çizmeciyan, sözde Ermeni soykırımı iddialarına cevap verdi.

Türkiye'nin kendileri için vatan olduğunu belirten Çizmeciyan, "HDP'yi tasvip etmiyorum. HDP'nin yaptıklarını da vermiş olduğu beyanları da tasvip etmiyorum. Ben ülkemi düşünmek zorundayım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Diğer ülkeler beni ilgilendirmez. Benim ülkemin içinde benim ülkeme zarar verecek şeyler yapan partiyi asla kabul etmem. Bu böyle bilinmeli. Soykırım bir kelime. Neden Türk ve Ermeni milletini bu kelime içine hapsediyorlar. Az önce bir mezalim izledik. Onlar Türk ve Müslüman. Neden Anadolu'da beraber yaşayan insanlar birbirlerini boğazlamak zorunda. Burada ne yapmamız gerekiyor! Tarihte yaşananlar Ermeni ve Türk ulusu arasında olmuştur. Türkiye bizim vatanımız. Atalarımın hizmet ettiği vatanım diye gördüğü toprakları neden terk edeyim. 15 Temmuz'da sokakta gezen bir kadınım ben. Bir şey olacak mı diye tedirgin oluyoruz. Her 24 Nisan'da Türkiye'de yaşayan Ermeniler rahatsız oluyor. ABD olmazsa Fransa, o olmazsa Belçika. Bu nedir? Bu iş siyasi." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU PLANA İZİN VERMEZ"

Aktivist Arpine Çizmeciyan açıklamalarında, "Rusya'nın baskısıyla Ermeni çeteler yapmış, Türk köyleri de kendilerini korumaya çalışmış. Burada bolluk ve refah içinde yaşıyoruz. Geçmişte bir şey olmuşsa yurt dışındaki ülkeler bu işi parlamentolarla yapmaya çalışmasın. Türkiye'yi köşeye mi sıkıştırmaya çalışıyorlar, öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki buna müsade etmez. Zamanında nasıl 'one minute' dediyse bu ABD'ye de vereceği cevabın daha sert olacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.