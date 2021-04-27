Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün? 9 gün tatil mi olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Özellikle çalışan vatandaşlar dinlenmek için resmi tatilleri araştırırken yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak etmeye başladı. Bayram tatili ile ilgili detaylar netleşti ve kamu çalışma günleri düzenlendi. İşte ayrıntılar…
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, 9 GÜN TATİL Mİ?
Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta ise yarım gün izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.