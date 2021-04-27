



FETÖ TAKTİĞİ DEŞİFRE OLDU

Ses kaydının tapelesinde Maksut Ateş, Muhittin Böcek'in kendisinden daha önce yardım istediğini, kendisi AK Parti'li olmasına rağmen, Menderes Türel'in Kürtlere yakın olması ve Muhittin Böcek'in kendisi gibi Kürt düşmanı olmasından dolayı CHP'ye destek vereceğini söylüyor. Oğul Gökhan Böcek'in ise Ateş'in bu sözlerini 'Hı, hı' diye tasdik ettiği tapeye yansıyor.

GİZLİCE ELDE ETTİĞİNİ DETAYLICA ANLATIYOR

Ebru Türel'in ses kaydını alan Niyazi Ateş, kendisinin 30 kişilik AK Parti seçim ekibinin içinde yer aldığını ve ses kaydını özel bir toplantıda gizlice elde ettiğini bu ses kaydında detaylıca anlatıyor. Babası Maksut Ateş ise bunun bir suç olduğu konusunda Gökhan Böcek'i uyararak, ses kaydının yayılmasında dokunulmazlığı olan milletvekillerini kullanmalarını öneriyor.