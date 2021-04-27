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    • 27.04.2021 11:17
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    ÖSYM MEB hangileri? ? 2 Mayıs ?

    ÖSYM MEB hangileri? Milyonlarca öğrenci ÖSYM ve MEB sınavlarına giriş yapacak. Sınav tarihlerinin yaklaşması ve tam kapanma kararının gelmesiyle birlikte sınavların ertelenip ertelenmediği de araştırılmaya başlandı. En yakın tarihli sınav ALES ertelendi mi? İşte MEB !

    takvim.com.tr
    ÖSYM MEB ertelenen sınavlar hangileri? ÖSYM sınavları ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal mi?

    ÖSYM sınavları ertelendi mi? ÖSYM MEB ertelenen sınavlar hangileri? 2 Mayıs ALES iptal mi? Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte gözler ÖSYM ve MEB sınavlarına çevrildi. Sınavların ertelenip ertelenmediği merak edilen konuların başında geliyor. İşte 2021 ÖSYM MEB sınav tarihleri ve ertelenen sınavlar!

    LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

    Sınav tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamış oldu.

    MEB ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?

    MEB

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

    Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.

    Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

        ÖSYM

        İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM bünyesindeki sınavlar gerçekleştirilecek.

        YKS

        Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.
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        Haberler Güncel ÖSYM MEB ertelenen sınavlar hangileri? ÖSYM sınavları ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal mi?