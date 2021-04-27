Urfa sıcağına buzdolapları yetişemeyince biz devreye giriyoruz. Biz de büyük ve küçük kalıplar olmak üzere iki çeşit buz kalıbı buluyor. Buz kalıbı fiyatlarını ise 7 ile 10 lira arasında satışa sunuyoruz" dedi.