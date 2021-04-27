Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz sezonu başladı. Buz üreticileri, soğuk hava depolarında özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor.
Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 7 ile 10 lira arasında satışa sunuluyor. Cazip fiyatı ile Ramazan ayında serinleten buz, büyük rağbet görüyor.
"GÜNLÜK 4 İLE 5 TON ARASINDA&NBSP;BUZ&NBSP;SATILIYOR"
Buz üreticisi Abdulkadir Demir, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarak hem istihdam hem de ailesinin geçimini sağlıyor.