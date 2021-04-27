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    • 27.04.2021 10:57
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    ? MEB son dakika 2021 ? açıklaması geldi mi?

    ? 2021 ? MEB son dakika sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Liselere yerleşmek için milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin giriş yapacağı LGS için geri sayım sürüyor. Sınavda başarılı olmak için ter dökecek adaylar, tam kapanma kararının ardından sınavların iptal olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bu sınavların başında ise LGS geliyor. Peki 2021 LGS ne zaman yapılacak?

    takvim.com.tr
    LGS iptal mi? MEB son dakika 2021 LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak açıklaması geldi mi?

    2021 LGS iptal mi? LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak sorusuna yönelik MEB açıklamaları merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren sınavlarla ilgili yeni kararlar alındı. 2021 LGS ertelendi mi sorusunun cevabı da sorgulanıyor. Peki LGS iptal mi? İşte yanıtı!

    2021 LGS ERTELENDİ Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

    Sınav tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamış oldu.

    MEB ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?

    MEB

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

    Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.

    Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

        ÖSYM

        İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM bünyesindeki sınavlar gerçekleştirilecek.

        YKS

        Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.
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