LGS iptal mi? MEB son dakika 2021 LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak açıklaması geldi mi?

ÖSYM

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM bünyesindeki sınavlar gerçekleştirilecek.

YKS

Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.