

Yangında iki evini kaybeden Mualla Özçiftçi ise, "Yanan iki ev bizim. Ev boştu, yazları kullanılıyordu. Eşimin doğup büyüdüğü ev. Biz, Kuzeytent Mahallesinde oturuyoruz. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Haber verdiler, yangını duyunca geldik. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum. Bizde şimdi geldik. Bilgi alamadık, çok üzgünüz. Eşimin doğup büyüdüğü ev, maalesef neden çıktığını bilmiyoruz. Şu anda boştu ev. Çok üzgünüz" diye konuştu.



Yanan evde kiracı olarak oturan Halil Topaloğlu da, "Yangın, alttaki evden çıktı. Bu evde kimse oturmuyordu. Odunluk kısmı vardı. Orada samanlarda vardı. Odunlukta kedi köpek besliyorlar. Oradan çıktığını düşünüyoruz. Zararımız büyük. Kiracıyım, buraya 8 ay önce taşındım. Her şeyim yandı, ancak üzerimi alabildim" şeklinde konuştu.

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