Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde ilk belirlemelere göre kedi ve köpek gibi küçükbaş hayvanların beslendiği odunlukta yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Mualla Özçiftçi ile İrfan Nacaklı'ya ait 2 katlı olan 4 eve sıçradı.
Evlerin ahşap olması nedeniyle hızla büyüyen yangını gören vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerine, Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve su tankerleri de destek verdi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ederken, yangın daha da büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evlerde zaman zaman çökmeler de meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Ayrıca yangının başladığı sırada evde mahsur kalan yaşlı kadını ise, itfaiye ekipleri kurtardı.
Yangın nedeniyle alev topuna dönen binaları gören çok sayıda vatandaş ise, yangın yerine gelerek söndürme çalışmalarını izlemeye başladı. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafenin unutulduğu yangında vatandaşları polis ekipleri dağıtmak için çok çaba sarf etti. Polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyararak evlerine gitmeleri noktasında ikna etmeye çalıştı.