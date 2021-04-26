Viscoran ilaç kimin? Viscoran hisse fiyatı ne kadar? Viscoran sahibi Öztürk Oran kim?

1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi'nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi dereceyle diploma almıştır.

12 yıl Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası'nda olmak üzere toplam 28 yıllık bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalışmıştır.