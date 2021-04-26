Viscoran ilaç kimin? Viscoran hisse fiyatı ne kadar? Viscoran sahibi Öztürk Oran kim?

Viscoran ilaç kimin? Viscoran sahibi kimdir? Viscoran sahibi Öztürk Oran kimdir sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. RDIF'ten yapılan açıklamada, Viscoran İlaç Şirketi ile üretim kapsamında anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Viscoran hisse fiyatı ne kadar? Viscoran sahibinin kim olduğuna dair araştırma yapılıyor.
VİSCORAN İLAÇ SANAYİ KİMİN?
VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Terra İlaç ile Myfarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı.
ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?
Öztürk Oran, 1956 yılında Kars'ta doğdu. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden mezun oldu. Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler uzmanlık programını bitirmiştir.
1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi'nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi dereceyle diploma almıştır.
12 yıl Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası'nda olmak üzere toplam 28 yıllık bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalışmıştır.