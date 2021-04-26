Son dakika haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı.

Öte yandan Patent Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çavuşoğlu, 2016'da patent sayısının 6 bin 153 iken, bu rakamın 2020'de 7 bin 803'e çıktığını belirterek, "Bu yılın ilk 2 ayında ise salgının son hızla devam etmesine karşın patent başvuruları yüzde 50 civarında ve faydalı model başvuruları yüzde 111 civarında artmıştır. Bu artışlar ülkemiz açısından sevindirici olup bu sayıların artarak devam etmesi en büyük isteğimizdir." dedi

Çavuşoğlu, 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının patent başvurularını etkilemediğini ve 2019'a göre geçen yıl patent sayısının arttığını söyledi.

Geçen yıl patent başvurularında yüzde 1, faydalı model başvurularında yüzde 23, marka başvurularında yüzde 31, tasarım başvurularında yüzde 17 artış olduğunu belirten Çavuşoğlu, özellikle salgının ilk aylarındaki eve kapanma döneminde biraz duraklama olsa da hazirandan itibaren artışın devam ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bu durumun ekonomik krize girmeden yola devam etmenin yolunun patente, markaya, inovasyona yatırım yapmaktan geçtiğini gösterdiğini, iş insanlarının bu durumu çok iyi kavradığını ifade etti.

"ÜNİVERSİTELER ADINA ALINAN PATENT SAYISI 2020 SONUNDA 5 BİNİ GEÇTİ"

Ali Çavuşoğlu, Türkiye'de patent farkındalığı arttıkça patent sayısının da yükseldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2016'da patent sayısı 6 bin 153 iken, bu rakam 2020'de 7 bin 803'e çıkmıştır. Son 5 yılda yerli patentler yüzde 27 artmıştır. Özellikle üniversitelerimizin patent sayısı çok hızlı artmaktadır. 2009'da üniversiteler adına alınan patent sayısı sadece 28 iken, 2020 sonunda bu rakam toplamda 5 bini geçmiştir. 11 yılda üniversite patentlerinin sayısı 200 kat artmıştır. Bu yılın ilk 2 ayında ise salgının son hızla devam etmesine karşın patent başvuruları yüzde 50 civarında ve faydalı model başvuruları yüzde 111 civarında artmıştır. Bu artışlar ülkemiz açısından sevindirici olup bu sayıların artarak devam etmesi en büyük isteğimizdir."

Türkiye'de son yıllarda en çok patent başvurusunun makine, telekom, sağlık ve insanların ihtiyaçları için kullandığı beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi gündelik ürünlerde yapıldığını bildiren Çavuşoğlu, salgın sürecinde ise özellikle sağlık ve salgınla mücadele ürünleriyle ilgili çok miktarda patent ve faydalı model başvurusu yapıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, uluslararası patent başvurularında ilk sırayı Çin patentlerinin aldığına işaret ederek, 2019'da bir önceki yıla göre uluslararası patent başvurusunun yüzde 5 artmasına karşın Türkiye'de bu rakamın yüzde 46 arttığını bildirdi.

Türkiye'nin uluslararası patent başvurusunda 2019 yılı başvuru sayısının 2 bin 58 olduğunu, bu rakamla Türkiye'nin 13'üncü sıraya yükseldiğini belirten Çavuşoğlu, "Çin telekom devi Huawei, 4 bin 441 başvuruyla en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirket oldu." dedi.