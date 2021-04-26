100 bin kişilik göç başladı! Uzmanlar uyarıyor: İzole olun

Doğu Karadeniz'de, mayısta başlayacak çay tarımı için hasat döneminde büyük kentlerden bölgeye beklenen 100 binin üzerinde üreticinin çay göçü, hız kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Bu kadar hızlı mutasyon geçiren virüsle birlikte mutant virüslerin göç hareketliliğiyle gelmesi yüksek ihtimal. Gelecek kişilerin kendilerini tam kapanmaya almış gibi izole etmelerini öneriyoruz." dedi.
Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı ortalarında başlayacak çay tarımında geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden bölgeye 100 binin üzerinde üretici gelmesi bekleniyor.
Büyük çoğu İstanbul ve Ankara'da yaşayan üreticiler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yola çıktı. 'Tam kapanma' ihtimaline karşı çoğu üretici de erkenden memleketlerine gelip, çay bahçelerinde hazırlık yapıyor. Bölgeye gelecek kişilere, virüs taşıyabilecekleri endişesine karşı izole olmaları çağrısında bulunuluyor.