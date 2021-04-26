100 bin kişilik göç başladı! Uzmanlar uyarıyor: İzole olun

Alım yerlerinde de bakkaldan bile daha az kalabalık var. Sosyal mesafeyi de koruduktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Herkes sadece kendi sağlığını düşünse hiç kimsenin başkasına bir şey bulaştırma şansı olmaz. Bu yılki çay sezonunun geçen seneye göre çok daha sağlıklı geçeceğine inanıyorum. Hepimizin geçen seneden tecrübesi var." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN