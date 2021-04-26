Onlarca gemi kimi limanda, kimiyse açıkta. Hepsi hazır halde bekliyor. Tek bir görevleri var, olası bir depremde yüz binlerce İstanbulluyu tahliye etmek. Tahliye planı, deprem eylem planının önemli bir parçası. 16 milyonluk mega şehir için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı. Bu planda çarpıcı ayrıntılar var.
İSTANBUL İÇİN 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME GÖRE PLAN HAZIR
Şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi planlanıyor. Bunun için de tüm hazırlıklar tamam.