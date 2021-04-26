Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından 20 gün süreyle tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: VAKA SAYILARIMIZI SÜRATLE 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ

Başkan Erdoğan, koronavirüs ile mücadele hakkında, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." açıklamasında bulundu.

"TEDBİRLERİN İSTİSMARINA İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Erdoğan, alınan yeni tedbirlere şöyle açıkladı: