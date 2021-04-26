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    Prof. Dr. 'ın "Bu " sözleri büyük tepki topladı

    Başkan , Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bugün 'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda ile mücadelede yeni kararlar aldı. genelinde 29 Nisan başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek 20 günlük tam kapanma uygulanacağını açıklayan Başkan Erdoğan, "vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz" dedi. Prof. Dr. ise alınan kararlar sonrası bir kanalda, "Bu ." açıklamasında bulundu. Sosyal medyada büyük tepki toplayan Ceyhan'a vatandaşlar tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Mehmet Ceyhan tepkilerin odağında

    Vakalar son günlerde Türkiye'de en yüksek seviyelere çıkarken, bunun sonucunda hasta sayısı ve yoğun bakım yatak sayılarına da etkisi oldu.

    Devlet, salgında 3. pik döneminin ağır yansımalarından kurtulmak için yeni hamleler aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından 20 gün süreyle tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN: VAKA SAYILARIMIZI SÜRATLE 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ

    Başkan Erdoğan, koronavirüs ile mücadele hakkında, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." açıklamasında bulundu.

    "TEDBİRLERİN İSTİSMARINA İZİN VERİLMEYECEKTİR"

    Erdoğan, alınan yeni tedbirlere şöyle açıkladı:

    "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, özel bir televizyon kanalında alınan kararları değerlendirdi.

    "BU TAM KAPANMA DEĞİL"

        Prof. Dr. Ceyhan konuşmasında "Aslında başka çare yoktu. Çünkü, gerçekten vaka sayılarındaki düzey ve aşılama oranlarımıza baktığınızda bu şekilde devam etseydik, önlemleri artırmasaydık, sonunda dördüncü artış dönemiyle karşı karşıya kalacaktık (Alınan karar) tam kapanma terimi değil. Sıkı kapanma daha uygun bir açıklama olur. Kuluçka süresi nedeniyle toplamda 28 gün kapanma süresi gerekir. Ama bu kapanmanın etkisini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        CEYHAN'A 'SNIPER'LI CEVAP

        Ceyhan'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Prof. Dr. Ceyhan'ı eleştirirken, bir kişinin, "Adam haklı. Böyle tam kapanma mı olur. Şöyle yerleştireceksin her sokak başına bi sniper. Çıkanı indirecek. Bi daha çıkan oluyo mu bakalım." sözleri büyük beğeni topladı.

        İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a gelen tepkilerden öne çıkanlar;

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