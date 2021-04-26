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    • 26.04.2021 20:15
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    Okullar anaokulları ? ? ?

    ? Okullar anaokulları ? sorularına öğrenciler ve veliler yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası tam kapanma açıklaması yaptı. Erdoğan açıklamasında okulların ve sınavların durumuna ilişkin bilgiler verdi.

    takvim.com.tr
    Okullar anaokulları kreşler kapatıldı mı? Okullar kapandı mı? Lise sınavları iptal mi?

    Lise sınavları iptal mi? Okullar anaokulları kreşler kapatıldı mı? Okullar kapandı mı sorusu milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tam kapanmaya ilişkin önemli bilgiler verdi. Tam kapanmayla birlikte okulların ve sınavların durumu da merak edilmeye başlandı.

    OKULLAR ANAOKULLARI KREŞLER KAPATILDI MI?

    Tam kapanma sürecinde okullar, anaokulları ve kreşler kapalı olacak. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

    TAM KAPANMA KARARLARI NELERDİR?

    29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

    Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

    Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.

    Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

        Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

        Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

        Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

        İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.
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