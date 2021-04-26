Okullar anaokulları kreşler kapatıldı mı? Okullar kapandı mı? Lise sınavları iptal mi?

OKULLAR ANAOKULLARI KREŞLER KAPATILDI MI?

Tam kapanma sürecinde okullar, anaokulları ve kreşler kapalı olacak. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.