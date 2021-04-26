Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Kabine gündeminde koronavirüs vakalarındaki son durum görüşüldü. Bu bağlamda yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ertelenen sınavlar hangileri? ÖSYM sınavları iptal mi? LGS ertelendi mi?
LGS 2021 ERTELENDİ Mİ? ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ? ÖSYM SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?
Başkan Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."
Alınan kararla birlikte tüm sınavlar ertelendi. Yeni sınav tarihleri açıklandığında haberimizde yer alacak!
TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.