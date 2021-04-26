Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Kabine gündeminde koronavirüs vakalarındaki son durum görüşüldü. Bu bağlamda yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ertelenen sınavlar hangileri? ÖSYM sınavları iptal mi? LGS ertelendi mi?