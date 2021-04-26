Çanakkale Boğazı'nın dibinde bulundu! 7 bölgede 757 tuzak...

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen yıl ve bu sene 14 tekne, 2 lastik bot, 21 trol kapısı ve ağı ile 32 su altı tüfeği, dalış kıyafeti, kompresör, palet gibi malzemelere mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el koydu.