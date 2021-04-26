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    Boğazı'nın dibinde bulundu! 7 bölgede 757 tuzak...

    Boğazı'nda Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Kumkale önlerinde 7 mevkide 757 tuzağı, denizden çıkarılırken, 56 ahtapot denize bırakıldı.

    Çanakkale Boğazı'nın dibinde bulundu! 7 bölgede 757 tuzak...

    Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, '5/1 Numaralı Ticari ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğler' gereği yasak olmasına rağmen ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Dronla yürütülen çalışma sonucu yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarının mevkileri tespit edildi.

    Kumkale önlerinde 3 Sahil Güvenlik Botu ile gerçekleştirilen operasyonda, 7 mevkide 757 ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarıldı ve tuzaklarda bulunan 56 canlı ahtapot, denize bırakıldı.

        Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen yıl ve bu sene 14 tekne, 2 lastik bot, 21 trol kapısı ve ağı ile 32 su altı tüfeği, dalış kıyafeti, kompresör, palet gibi malzemelere mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el koydu.

        Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 7/24 esasına göre devam edildiğini, 'mavi vatan'daki canlıların gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir avcılığın devam edebilmesi için denetimlere aralıksız olarak devam edildiğini vurguladı.

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