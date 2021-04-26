Asım Ekren kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir? Asım Ekren biyografisi!

Asım Ekren, ilk evliliğini Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la yapmıştı. Çiftin bu evliliğinden dünyaya gelen Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var. Ardından Ekren, Mari Güngörmez ile nikah masasına oturmuştu.

22 Temmuz 1985 tarihinde Başbakan Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'la evlenen Asım Ekren, 1990 tarihinde boşanmıştı. İkilinin bu birlikteliğinden Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu bulunuyor.

Ekren, 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı Selma Güneri ile evlenip, 1992 yılında boşanmıştı. İkili, tekrar aynı yıl nikah masasına oturmuş ancak 1994'de yine yollarını ayırmıştı.

Ünlü baterist, son olarak 1997 yılında Semra Ekren ile dünyaevine girmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Muazzez Abacı yapmıştı.