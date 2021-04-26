Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? Erdoğan'ın açıklamasında Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil olup olmayacağına değinip değinmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun cevabı yaklaşan bayram günleri için araştırılıyor. Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Erdoğan'ın açıklamasının bugün akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. Açıklama için net bir saat bilgisi henüz verilmedi.
RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Ramazan ayının ilk 2 haftasına yönelik kısmi kapanma kararının ardından 2 haftalık süre doluyor ve kısmi kapanmanın genişletilip genişletilmeyeceği de yarınki kritik toplantıda karar verilecek.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı: Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek. Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ile birlikte, mutasyonlar ele alınmıştır.
Salgın yönetimi açısından önemli olan toplumla iletişim konusu da gündem olmuştur.Vaka Sayılarının artış hızı azaldı. Gerek tedbirlerin gevşemesi gerekse ve daha önemlisi hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçmişti. İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir.