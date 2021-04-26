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    • 26.04.2021 12:21
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    • 26.04.2021 12:21
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    saat kaçta? ?

    saat kaçta? Başkan Erdoğan açıklamasının ne zaman yapılacağı merak edilen konulardan birisi oldu. ? Bayramda tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Kabine toplantısında Ramazan Bayramı'na yönelik yeni kararlar alınıp alınmayacağı arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Vaka sayılarının artmasının ardından Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil ve sokağa çıkma yasakları iddiaları gündeme geldi. Peki Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

    Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? Erdoğan'ın açıklamasında Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil olup olmayacağına değinip değinmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun cevabı yaklaşan bayram günleri için araştırılıyor. Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Erdoğan'ın açıklamasının bugün akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. Açıklama için net bir saat bilgisi henüz verilmedi.

    RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

    Ramazan ayının ilk 2 haftasına yönelik kısmi kapanma kararının ardından 2 haftalık süre doluyor ve kısmi kapanmanın genişletilip genişletilmeyeceği de yarınki kritik toplantıda karar verilecek.

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı: Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek. Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ile birlikte, mutasyonlar ele alınmıştır.

    Salgın yönetimi açısından önemli olan toplumla iletişim konusu da gündem olmuştur.Vaka Sayılarının artış hızı azaldı. Gerek tedbirlerin gevşemesi gerekse ve daha önemlisi hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçmişti. İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir.

        Vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması değerlendirilmiştir.Mutasyonlar vaka artış hızında etkili, hasta etmede daha güçsüz değil. Ülkemizde en çok görülen mutasyon İngiltere varyantı olarak bilinen türdür. Bu varyant son günlerde ne kadar hızlı yayıldığını acı şekilde gösterdi. Bunun yanında semptom göstermeyen vakaların toplam vakalar içindeki oranında bir değişiklik yoktur.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı?