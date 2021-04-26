Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı: Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek. Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ile birlikte, mutasyonlar ele alınmıştır.

Salgın yönetimi açısından önemli olan toplumla iletişim konusu da gündem olmuştur.Vaka Sayılarının artış hızı azaldı. Gerek tedbirlerin gevşemesi gerekse ve daha önemlisi hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçmişti. İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir.