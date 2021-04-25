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    • 25.04.2021 12:21
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    duyurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

    'ndan son dakika açıklama geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, olarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    MSB duyurdu:Taciz ateşi açan 4 PKK'lı etkisiz!

    'ndan son dakika açıklama geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi!