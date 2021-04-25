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    • 25.04.2021 16:39
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    'da bulaşık makinesi paniği! 3 kişi apar topar hastaneye götürüldü

    Son dakika gelen habere göre; 'nda, 6 katlı binanın giriş katında bulaşık makinesinin kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangından etkilenen 3 kişi apar topar hastaneye götürüldü. İşte haberin ayrıntıları...

    İstanbul'da bulaşık makinesi paniği!

    29 numarada 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 6 katlı binanın giriş katındaki dairede, bulaşık makinesinin kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Mutfaktan gelen dumanı fark ederek yangına müdahale etmeye çalışan daire sakinleri alevleri söndüremezken, duman tüm binayı sardı.

    KOMŞULAR YARDIM ETTİ

    Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar, olayı görerek yardıma koşan komşularının yardımıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 3 kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde oksijen tedavisi uygulamasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    KÜÇÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, dairede küçük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.

    Yangını fark ederek komşularına yardıma giden "Birinci katta yangın çıktı. İtfaiyeler geldi söndürdüler yangını. Karşı komşuyum, dumanları gördüm geldim. Komşuluk görevimizi yaptık. Ölen yok, sadece zehirlenme var. Onlar da şu anda ambulansın içinde tedavi görüyor" dedi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da bulaşık makinesi paniği! 3 kişi apar topar hastaneye götürüldü