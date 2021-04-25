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    • 25.04.2021 15:57
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    'de okul bahçesini basıp silahla ateş etmişti! Yaptığı paylaşım sonrası yakalandı

    Son dakika haberi... ’de okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret ederek, havaya ateş ettiği tespit edilen M.K. ile silahı temin eden B.C.B. yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Okul bahçesinde havaya ateş eden şüpheli yakalandı!

    'nde 23 Nisan'da okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret edilerek, tabanca ile meskun mahalde ateş edilmesi ve olaya ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Videonun incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan şüphelinin 18 yaşından küçük M.K. isimli kişi olduğu tespit edildi.

    Aynı gün 23.50 sıralarında M.K. ikametinde yakalandı. M.K.'nın görüntüde kullandığı tabancayı 18 yaşından küçük B.C.B. isimli kişiden temin ettiği belirlendi.

    B.C.B. de suç unsuru kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. "Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etme" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" suçlarından dün adliyeye sevk edilen M.K. ile B.C.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Bahçelievler'de okul bahçesini basıp silahla ateş etmişti! Yaptığı paylaşım sonrası yakalandı