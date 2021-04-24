Tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı yaklaşmaya devam ederken bayramda tam kapanma var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tam kapanma iddialarının ardından tam kapanma olacak mı sorusuna cevap aranıyor. Tam kapanma olması halinde günlerce süren sokağa çıkma yasakları ve şehirler arası seyahat yasakları olabilecek.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi öngörülüyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
UZMANLARDAN UYARI
Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı.
Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığını belirten Odabaş, "tam kapanma" tedbiri olasılığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanı da söylemişti; 'İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler' diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın. Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi."