ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçim kampanyasındaki vaatleri arasında yer alan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacağı iddiaları, Samandağ ilçesinde yüzyıllardır Ermeni vatandaşlara ev sahipliği yapan Vakıflı köyünde rahatsızlık yarattı.
İddiaları değerlendiren Vakıflı köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bölgede yüzyıllardır Alevi, Sünni, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Türk, Ermeni, Arap ve Kürtlerin barış içinde bir arada yaşadığını söyledi.
Çapar, "Türkiye- ABD ilişkileri çok anlayabildiğim bir mecra değil ama size Türklerle Ermeniler bir arada nasıl yaşar çok iyi anlatabilirim.
Burada Hatay'da Vakıflı'da bir arada yüzyıllardır komşuluk ilişkileri paydasında, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz.