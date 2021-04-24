CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tele-1 TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İL BAŞKANI VE İTTİFAK ORTAĞINA KARŞI İYİ POLİSİ OYNADI

Beyaz Saray'dan 1915 olaylarına ilişkin bugün yapılması beklenen açıklamaya ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Geçmişte acılar yaşandı mı? Evet yaşandı, bunu inkar eden yok. Peki bunu incelemesi gereken kim? Tarihçiler. Türkiye bu konuda hazır mı? Evet hazır. Hatta Ermenistan'a çağrı yapıldı 'Siz de açın arşivlerinizi, bağımsız tarihçiler gelsinler baksınlar olayı incelesinler.' Bunu her seferinde belli çevreler Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.





HDP'DEN SKANDAL "SOYKIRIM" BİLDİRİSİ

Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.







KAFTANCIOĞLU'NUN TÜRKİYE DÜŞMANI PAYLAŞIMI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı.









ALTUN'DAN ÇARPICI İFADELER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin skandal bildirisine ilişkin "Milletçe merak içindeyiz. İttifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz..." dedi.