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    • 24.04.2021 15:21
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    lideri sözde soykırım konusunda iyi polisi oynuyor!

    'nin ortağı , asılsız Ermeni soykırımı hakkında skandal bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı" gibi ifadelere yer verildi. Kılıçdaroğlu ise "iyi polis" rolüne soyunarak soykırım iddiaları için "Bunu her seferinde belli çevreler Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı da sosyal medya platformu Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan İletişim Başkanı , HDP'nin skandal bildirisine ilişkin "İttifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar?" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu iyi polisi oynuyor

    lideri , Tele-1 TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İL BAŞKANI VE İTTİFAK ORTAĞINA KARŞI İYİ POLİSİ OYNADI
    'dan 1915 olaylarına ilişkin bugün yapılması beklenen açıklamaya ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Geçmişte acılar yaşandı mı? Evet yaşandı, bunu inkar eden yok. Peki bunu incelemesi gereken kim? Tarihçiler. Türkiye bu konuda hazır mı? Evet hazır. Hatta Ermenistan'a çağrı yapıldı 'Siz de açın arşivlerinizi, bağımsız tarihçiler gelsinler baksınlar olayı incelesinler.' Bunu her seferinde belli çevreler Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



    HDP'DEN SKANDAL "SOYKIRIM" BİLDİRİSİ
    Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.

    Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.



    KAFTANCIOĞLU'NUN TÜRKİYE DÜŞMANI PAYLAŞIMI
    CHP İstanbul İl Başkanı , sosyal medya platformu Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı.




    ALTUN'DAN ÇARPICI İFADELER
    İletişim Başkanı , 'nin skandal bildirisine ilişkin "Milletçe merak içindeyiz. İttifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz..." dedi.

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