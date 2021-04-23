TEK TİP SİSTEM

Büyükşehir olmayan illerde yer alan köylere götürülecek hizmetlerin il özel idareleri tarafından yürütülmesinin, "devlet hizmeti" bakımından sıkıntılara neden olduğu ifade edilirken, yeni kurgulanacak sistemde illerde "tek tip" yönetim sistemine geçilmesi planlanıyor. Yeni sistemde Türkiye'de "il belediyesi" bulunan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanının, il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetmesi; merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyelerinin kurulması öngörülüyor.