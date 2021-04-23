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    • 23.04.2021 08:38
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    kaçta kapanıyor? kaç?

    kaçta kapanıyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bugünkü tatilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle marketlerin çalışma saatleri duyurulmuştu.

    takvim.com.tr
    23 Nisan marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 23 Nisan market saatleri kaç?

    23 Nisan marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 23 Nisan market saatleri vatandaşların sorguladığı konulardan birisi oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı geldi. Böylelikle yasak 3 güne çıkarılmış oldu. Peki, 23 Nisan marketler kaçta açılıyor?

    23 NİSAN MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

    Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

    Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN GENELGE

    İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

    Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

        Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

        Öte yandan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
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