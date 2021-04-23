MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Merakla beklenen MSÜ tercih kılavuzu hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. İşte MSÜ tercih sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!
MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan