MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır. Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2021- MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.