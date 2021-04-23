Projeyle aktif heyelan sahasında yer alan bölgenin en az maliyetle güvenli geçilmesi sağlanırken, Doğu Karadeniz'i doğuya ve diğer bölgelere bağlayan güzergahın ulaşım standardı artırıldı.

Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kesiminin daha konforlu geçilmesi sağlandı.