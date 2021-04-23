Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne demek, kimlere çıkarılır?

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

Bir ülkenin aradığı hükümlü, şüpheli ve sanıkların İnterpol'a bildirilmesiyle birlikte üye ülkelerde yakalama emri çıkarılır. Kırmızı Bülten içerisinde fotoğraf ve parmak izi fişleri gibi bilgiler yer alabilir.

'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği'nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.