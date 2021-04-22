Türkiye kripto para dünyasında dolandırıcılık vakası yaşandığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.
Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.
Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.
Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı iddia edilse de, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı öğrenildi..
Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapattığı görünüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.
MAĞDURLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ KRİPTO PARA BORSASI
Kılıç ortaya atılan rakamların yüzde 100 doğru olmadığını, tahmini olarak söylendiğini belirtti. Kılıç "Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kripto para borsasıydı" dedi.
TAHMİNİ 2-10 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI
Kılıç "Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçmış olabilir. Miktarı tahmin etmek çok net değil, soruşturma neticesinde rakamlar netleşecektir" açıklamasını yaptı.
SAVCILIK İFADEYE ÇAĞIRDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Savcılığın Faruk Fatih Özer'i ifadeye polis kanalıyla çağırmasıyla birlikte POLNET'ten yapılan kontrollerde 20/04/2021 tarihinde saat 17:57'de İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten Kılıç, mağdurların iki aşamalı olarak hareket edebileceğini, ilkinin savcılığa suç duyurusu ikincisinin ise elindeki meblağa göre tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurmak olduğunu söyledi.
NEREYE KAÇTIĞI BELLİ OLDU
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.
POLİS İNCELEME YAPIYOR
İddialara yönelik emniyet güçleri inceleme başlattı. Thodex'in istanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri şu anda şirkette inceleme yapıyor.