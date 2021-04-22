Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU