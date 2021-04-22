Diğer yolcular ve otobüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis ise, başka kazanın meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı.