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    • 22.04.2021 18:19
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    AK Parti Sözcüsü 'ye ' olayları' tepkisi: Müttefiklik ilişkilerine yakışmaz

    Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü , 'li senatörlerin ABD Başkanı Biden'a olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısına tepki gösterdi. Çelik, "Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz." ifadelerini kullandı. CHP'li Altay'ın Başkan Erdoğan'ı 'Sonu Menderes gibi olmasın' sözleriyle tehdit etmesine ilişkin de konuşan Çelik, "Bir kişi Cumhurbaşkanlığı makamını, seçilmiş Cumhurbaşkanını ya da seçilmiş herhangi bir siyasetçiyi 'Menderes'in sonu' gibi bir ifadeyle, ne manaya geldiğini Türk siyasi hayatında herkesin bildiği bir ifadeyle tehdit ederse, bizim buna en güçlü karşılığı vermekten başka çaremiz yoktur." ifadelerini kullandı.

    ABD'ye '1915 olayları' tepkisi

    AK Parti Sözcüsü , 'li senatörlerin ABD Başkanı 'a olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısına tepki gösterdi.

    "MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİNE YAKIŞMAZ"
    Çelik, "Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz." ifadelerini kullandı.

    Çelik şunları söyledi:
    Geçmişte Cumhurbaşkanımız çok net bir açıklama yaptı, 'Otursun tarihçiler arşivlerini açsın. Biz de arşivlerimiz açalım. Bütün ülkeler arşivlerini açsın. Masaya koyalım ve otursun tarihçiler bir karar versin. Bu karara da hep beraber uyalım' dedi ama maalesef tarafı yanaşmadı.

    CHP'NİN 'MENDERES' TEHDİDİ
    "(Menderes'in sonu ifadesi) CHP'ye yakın bir gazeteci, bizim üslubumuzun son derece sert, tehditkar olduğunu ifade etmiş. Üslubumuz şundan ibarettir; bir kişi Cumhurbaşkanlığı makamını, seçilmiş Cumhurbaşkanını ya da seçilmiş herhangi bir siyasetçiyi 'Menderes'in sonu' gibi bir ifadeyle, ne manaya geldiğini Türk siyasi hayatında herkesin bildiği bir ifadeyle tehdit ederse, bizim buna en güçlü karşılığı vermekten başka çaremiz yoktur.

    Detaylar gelecek...

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