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    • 21.04.2021 11:51
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    Romanya Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı 'te yapılacak

    Dışişleri Bakanlığı'nca, , Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun 22-23 Nisan'da 'te yapılacağı açıklandı.

    DHA
    Türkiye de katılacak! Toplantı o şehirde yapılacak

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan , Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun 22-23 Nisan'da 'te gerçekleştirileceği bildirildi.

    "UKRAYNA VE GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA KATILACAK"
    Toplantıya Dışişleri Bakanı 'nun beraberindeki heyet ile katılacağı belirtilerek, şöyle denildi: "Söz konusu toplantı kapsamında üç müttefik arasındaki somut işbirliği alanlarının gözden geçirilmesi, ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınması planlanmaktadır. Bu yılki toplantı, müstakbel NATO Zirvesinin öncesine denk geldiği cihetle, üç müttefikin zirveden ve sonrasındaki dönemden beklentilerinin istişare edilmesi için de önemli bir fırsat teşkil edecektir. Öte yandan, Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının da etkinliğin bir bölümüne iştirak etmeleri planlanmakta."

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