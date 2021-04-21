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    • 21.04.2021 11:27
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    için son açıklama! 2021 İOKBS yapılacak? Bursluluk sınav tarihi!

    2021 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son açıklama geldi. 25 Nisan'da yapılması planan bursluluk sınavı ertelenmişti. Pandemi nedeniyle sınavın ertelenmesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2021 İOKBS yapılacak?

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınavı için son açıklama! 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

    İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı için yeni açıklama geldi. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı bursluluk sınavı için tarih tahminleri geldi. Bakan Selçuk geçtiğimiz yılki sınav tarihinden örnek vererek 2021 İOKBS bursluluk sınavı hakkında bilgi verdi.

    BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

    Bursluluk sınav tarihi henüz açıklanmadı. Sınav tarihine ilişkin bilgi geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.

    BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

    Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

        İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

        Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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