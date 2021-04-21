İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı için yeni açıklama geldi. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı bursluluk sınavı için tarih tahminleri geldi. Bakan Selçuk geçtiğimiz yılki sınav tarihinden örnek vererek 2021 İOKBS bursluluk sınavı hakkında bilgi verdi.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.
Bursluluk sınav tarihi henüz açıklanmadı. Sınav tarihine ilişkin bilgi geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,