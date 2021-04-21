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    • 21.04.2021 12:43
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    2-4-6-8 kıtalık ! En güzel anlamlı ve sözleri! MEB onaylı şiirler!

    2-4-6-8 kıtalık öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2021 en güzel anlamlı sözleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Haberimizde bulabileceğiniz 23 Nisan şiirlerini sosyal medya kanallarında paylaşabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz ve MEB onaylı şiirler!

    takvim.com.tr
    2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel anlamlı kısa uzun 23 Nisan şiirleri ve sözleri!

    23 Nisan şiirleri sözleri! 2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan şiirleri sözleri merakla araştırılan konulardan birisi oldu. Kısa uzun MEB onaylı şiirler yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler bu şiirlerle etkinliklere katılabiliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarına armağan edilmiş bir gün olma özelliği taşıyor.

    EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ!

    DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

    Kiminin saçı siyah,
    Kiminin saçı sarı...
    Ankara'da buluştu,
    Dünyanın çocukları.

    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Tekrarlanır bu olay.
    Buluşma nedenini,
    Açıklamak çok kolay.

    Bu kocaman dünyada
    Ülke sayısı çoktur.
    Oysa ki hiç birinin
    Çocuk Bayramı yoktur.

    Dünyanın çocukları
    Yurdumuza koşuyor,
    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Cıvıldaşıp coşuyor.

    Türkiye konuklarla,
    Kalpler sevgiyle dolsun.
    Dünya Çocuk Bayramı
    Herkese mutlu olsun!

    Altan ÖZYÜREK

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilan
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram
    Yükseldi bak ünümüz.
    23 Nisan bizm
    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,
    Gel gidelim törene.
    Bin teşekkür, bizlere
    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan
    Boşa gitmez bu emek,
    Çünkü her Türk çocuğu
    23 Nisan demek...

    İsmail Hakkı SUNAT

        EGEMENLİK ULUSUNDUR

        Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
        Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
        Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri,
        Asırları yılların içinde aşıyoruz...

        Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
        Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
        Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı,
        Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

        Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
        Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
        Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
        Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

        Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
        Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
        Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
        En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

        Halil Refet TANIŞIK

        23 NİSAN

        Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
        Geliyor her yandan Nisan kokusu.
        Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
        Sarmış gönülleri vatan duygusu.

        Gelincikler gibi al al bayraklar,
        Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
        Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
        Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

        Şu mini miniler tombul yanaklı,
        Yerlerinde bile duramıyorlar.
        Hepsinin elleri çifte bayraklı,
        Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

        Yeniden oluyor her şey, yeniden,
        Yanıyor Atatürk içimizde bak!
        Atatürk, bu kara günü ak eden,
        Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

        Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
        Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
        Havanın bile bir coşkun hâli var,
        Her yönden geliyor nisan kokusu.

        Hasan Latif SARIYÜCE

        23 NİSAN

        Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
        Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
        Bugün çocuklar güzel.
        Bugün sokaklar güzel...
        Elimizden tutan her el
        Daha sağlam
        Daha mavi gökyüzü;
        Bayraklar daha yakın.
        Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
        Şarkılar tutuyor gökleri.

        Adnan ARDAĞI

        23 NİSAN

        Dün sabah anneciğim
        Öperek, dedi: Uyan
        Bugün senin bayramın,

        Kalk, bak süslendi her yan.
        Baktım her taraf süslü,
        Sokaklar dolu insan.

        Dedim: Anne bu neden
        Dedi: 23 Nisan.

        Temel bayrammış, inan
        Kutlu olsun kardeşim
        Geldi 23 Nisan.

        R. Gökalp ARKIN

        23 NİSAN

        Sanki her tarafta var bir düğün.
        Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
        Bugün yirmi üç Nisan,
        Hep neşeyle doluyor insan.

        İşte, bugün bir meclis kuruldu,
        Sonra hemen padişah kovuldu.
        Bugün yirmi üç Nisan,
        Hep neşeyle doluyor insan.

        Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
        Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
        Bugün yirmi üç Nisan,
        Hep neşeyle doluyor insan.

        Saip EGÜZ

            ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

            Çocuk Bayramı'nda
            Gelmiş katılmış aramıza,
            Atatürk çocuk olmuş bakın:
            Sallanıyor salıncakta!

            Gülüyor gözlerinin içi,
            Gülüyor,
            Gökler, denizler kadar mavi.
            Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
            Bayramların en güzelini".

            "Dilerim, yurdumun çocukları,
            Tüm çocukları dünyanın
            Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
            Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
            Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

            Aziz SİVASLIOĞLU

            ÇOCUK BAYRAMI

            Arkadaşlar, sevinelim,
            Hep gülelim, eğlenelim;
            Sıkılmasın hiç canımız;
            Çünkü bugün bayramımız...
            Oyun, alay, dernek düğün,
            Hepsi bizim işte bugün...
            Çocuklara hor bakmayın;
            İncitmeyin, esirgeyin...
            Ana yurdun oğlu, kızı,
            Umut veren şen yıldızı.
            Yarınları parlatacak;
            Şenlenecek her bir ocak...
            Korunacak cumhuriyet,
            Yükselecek bu memleket...

            Ekrem ŞENOZAN

            ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

            Çocuklar şarkı söylerken
            Kanatlanır gökyüzüne
            Melek olur.
            Çocuklar şarkı söylerken
            Sarı saçlı, mavi gözlü
            Bebek olur.
            Çocuklar şarkı söylerken
            Bulut olur,
            Gökkuşağı olur
            Deniz olur.
            Çocuklar şarkı söylerken
            23 Nisanlarda
            Pırıl pırıl saydam kanatlı
            Kelebek olur.
            Çocuklar şarkı söylerken
            23 Nisanlarda
            Dillerinde, gözlerinde
            Yüreklerinde yalnızca
            Bir dilek olur.
            Teşekkürler Atatürk
            Teşekkürler Atatürk

            M. Macit TAŞ

            EGEMENLİK BAYRAMI

            Egemen bir milletin,
            Coştuğu bir gündür bu!
            Yurduma hürriyetin,
            Koştuğu bir gündür bu.

            Başımızda Atatürk,
            Ülkümüz yüce Türklük,
            Milletimin en büyük,
            Sevdiği bir gündür bu.

            23 Nisan'ı veren,
            Bugünleri gösteren,
            Büyük Atam diyor ki:
            "Türk, çalış, övün, güven!"

            ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

            ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...

            Daha bir ballanır uyku
            Çocuklar kardeş oldu mu
            Barışır artık kurt kuzu
            Çocuklar kardeş oldu mu.

            Düşler denizine doğru
            Mutluluk bir yelken açar
            Her yürek bir altın pınar
            Çocuklar kardeş oldu mu.

            Daha bir ışıldar akarsu
            Çocuklar kardeş oldu mu
            Kucaklaşır batıyla doğu
            Çocuklar kardeş oldu mu.

            Ne açlık kalır ne korku
            Korudaki fidanlar gibi
            Sevip sevip birbirini
            Çocuklar kardeş oldu mu.

            TAHSİN SARAÇ
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            Haberler Güncel 2-4-6-8 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel anlamlı kısa uzun 23 Nisan şiirleri ve sözleri! MEB onaylı şiirler!