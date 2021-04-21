Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütüne 2015'te katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri aktarılan açıklamada, 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 55'e yükseldiği kaydedildi.