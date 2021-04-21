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    • 21.04.2021 20:15
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    Son dakika! 'de yasalaştı

    Gelen son dakika haberine göre, ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair , Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    O kanun teklifi yasalaştı!

    Son dakika haberi... Genel Kurulu'nda, ' ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair ' görüşülerek kabul edildi. Teklifle; lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, yazılı sınav şartı kaldırılarak, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ile müşavirlik yapabilmesine imkan tanındı. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkartıldı. Ayrıca, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, her ilde büro açabilmesine imkan tanındı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Kanun teklifi TBMM'de yasalaştı