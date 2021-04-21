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    • 21.04.2021 16:35
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    ? ? Diyanet açıklaması…

    Gündemde binlerce vatandaş ? Sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemine farz olan oruç ibadetini çeşitli sebeplerden dolayı yerine getiremeyenler verilmesi gereken fitre miktarının bu yıl ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. ? Sorgulamasını da sıklıkla yapıyor. Konuyla ilgili Diyanet açıklaması da geldi. Peki fitre ne demek, ne zaman verilir? Kimler, ne sebeple oruç tutamaz? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli?

    Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeil? 2021 fitre miktarı ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fitre miktarını belirledi ve açıkladı, oruç tutumayanlar verecek ve kimlere verileceği merakla araştırılır oldu. Ramazan ayı boyunca ve bayramdan önce verilebilen fitre konusuna dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR? DİYANET AÇIKLAMASI GELDİ...

    Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı 28 lira olarak belirlendi.

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

    Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günün şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı vurgulandı.

    Açıklamada, karar verilen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebileceği belirtilerek, "Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir." ifadesi kullanıldı.

        FİTRE NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

        Fıtır sadakası, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her mükellef Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekattan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir.

        2021 Fidye miktarı hesaplama: 28 x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

        Kişi 30 gün oruç tutamamışsa ödenecek fidye miktarı 28 TL x 30: 840 TL'dir.

        Fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye (oruç bedeli) vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

        FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

        Oruç fidyesi, fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

        Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.

        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
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