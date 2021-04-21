Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sizlerle biraraya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor. 30 yılı aşkın süredir Arnavutluk'un kalkınmasına her türlü desteği verdik.
Kısa sürede başlattığımız projeyle Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştir. Konutlarımızı ağustos ayında tamamlayıp sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştir.
Arnavutluk'ta hastanenin 3 ayda tamamlamasını söylemiştik. 3 aydan daha kısa sürede tamamladık. 6 ameliyathanesi, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Hastanede 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir. Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, istikrar ve kalkınması için çalışıyoruz. Türkiye'yi rakip olarak görenler büyük bir yanılgıya düşüyor.