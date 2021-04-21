Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Ameliyathaneleri gördük, hepsi en ileri teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler. İnanıyorum ki Arnavutluk'a çok büyük bir zenginlik kazandıracaktır. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri çok daha ileri taşıyacaktır.

Bir an önce çevre düzenlemesini de bitirmek suretiyle inanıyorum ki çok daha güzel bir hale gelecektir, kalın sağlıcakla...